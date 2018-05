Seis mulheres realizam sonho em casamento coletivo na capital

A Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher realizou, no último sábado (26), o casamento coletivo de seis mulheres indígenas da comunidade Estrela do Amanhã, as quais sonhavam em casar-se vestidas de noiva.

O evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad que estava acompanhado da subsecretária de Políticas para a Mulher, Maritza da Silveira Cogo.

“Sabemos o quanto é importante para as mulheres o casamento com vestido de noiva. Diante disso mobilizamos nossa equipe e o conselho da mulher e conseguimos realizar este sonho para as noivas da comunidade”, comenta Maritza.

A noiva Jéssica Ferreira sentiu o sonho realizado em casar-se vestida de noiva. “Hoje em dia, fazer o casamento de uma pessoa é muito difícil, imagina realizar o casamento de seis casais, com as mulheres todas vestidas de noiva. Foi uma festa muito maior do que esperávamos. Temos muito a agradecer aos organizadores desta celebração religiosa", declarou.

A cerimônia evangélica do casamento coletivo foi celebrada pelo vereador e Pastor Jeremias Flores.