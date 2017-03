Seis presos que fugiram de Delegacia em Brasilêndia foram recapturados

Até o final da manhã desta terça-feira (28), seis dos 11 presos que fugiram na noite do último domingo (26), da Delegacia de Polícia Civil em Brasilância, a 374 quilômetros de Campo Grande, região de divisa com o estado de São Paulo, foram recapturados.

Segundo a Polícia Civil um preso foi recapturado no mesmo dia da fuga. Os três presos que roubaram o carro do investigador foram recapturados na madrugada de segunda-feira (27), em São Paulo quando tentavam fugir da polícia. E na tarde de ontem dois presos foram recapturados em Três Lagoas.

Entenda o caso

Na noite deste domingo (26), onze presos fugiram da Delegacia de Polícia Civil em Brasilância, cidade a 399 km de Campo Grande. Segundo informações do registro policial, o agente plantonista foi passar o jantar aos presos e quando foi recolher a marmita quatro presos o acertaram com uma barra de metal.

O agente foi rendido, teve as mãos e pés amarrados e foi amordaçado. Os presos pegaram as chaves da delegacia e soltaram outros internos. De acordo com a polícia os presos chegaram a ir à sala onde os presos por não pagarem pensão alimentícia estavam e ofereceram soltá-los, mas eles recusaram.

Segundo a Polícia Civil os presos roubaram a chave do carro do investigador que estava na delegacia e fugiram. A maior parte dos fugitivos foi preso pelo Departamento de Operação de Fronteira (DOF), durante a semana em flagrante com cargas de maconha na MS-395.