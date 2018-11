Equipes do Procon/MS realizaram uma ação no terminal rodoviário de Campo Grande na quinta-feira (22) em atendimento as diversas reclamações de consumidores, que não foram atendidos com a concessão de passe livre aos idosos o que é garantido por lei.

Os fiscais verificaram que seis empresas de transportes de passageiros estavam descumprindo a determinação do Estatuto do Idoso e o Artigo 230 da Constituição Federal a respeito da concessão de “passe livre” a idosos com inferior a dois salários mínimos.

Do total de empresas que tiveram seus guichês visitados no terminal, nenhuma cumpre integralmente a determinação legal e, em função disso foram expedidos autos de autuação que poderão gerar multas devido ao descumprimento das normas. Um fato que torna ainda mais complicado o atendimento em um dos guichês abriga quatro empresas. Inclusive nestas, a liberação do benefício é bastante restrita.

“Há o caso em que, de 28 linhas (horários diferenciados de saída) em apenas um deles é disponibilizado o ‘passe livre’, o que configura flagrante desrespeito ao que determina a legislação. As reclamações sobre o péssimo relacionamento das empresas com idosos, detentores do benefício da gratuidade é recorrente e se repete com muita frequência. Nós do Procon Estadual estamos atentos e, sempre que necessário, atuaremos para coibir estes abusos”, afirma o superintendente do Procon, Marcelo Salomão.

As empresas visitadas pela equipe de fiscalização, no terminal rodoviário, foram: Viação Motta, Ouro e Prata, Eucatur, Solimões, Serra Azul e Nova Integração. Em todas elas foram encontradas irregularidades e, em consequência, foram lavrados autos de notificação.