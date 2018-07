A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV, promove nesta quarta-feira (25), uma mobilização para realizar o agendamento das famílias que têm direito a retirar os kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto e também a instalação de kits para famílias que ainda não instalaram os equipamentos em Campo Grande e Terenos.

Os atendimentos estão acontecendo desde às 8h, nos postos de saúde dos assentamentos Patagônia e Santa Mônica, distritos de Terenos e no bairro Parque do Sol, em Campo Grande.

Durante as ações, a população poderá tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá no dia 14 de agosto e agendar a retirada do kit gratuito.

Os equipamentos que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela Seja Digital às famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal e possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital. Também será possível verificar a diferença entre a imagem com sinal analógico e a do sinal digital, que oferece qualidade de som e imagem de cinema aos telespectadores.

Para saber se tem direito e agendar a retirada dos equipamentos, a população pode acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos.

Instalação Gratuita

As famílias que não conseguirem realizar a instalação também podem solicitar o serviço, sem custo, por meio dos telefones 3213-5865 e 99247-0672.

Posto de atendimento Seja Digital

- Postos de Saúde dos assentamentos Patagônia e Santa Mônica, em Terenos

- Associação de Moradores do Parque do Sol

Das 7h às 16h

- Secretaria de Assistência Social (SAS)

Das 8h às 17h