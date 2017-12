Sejusp apresenta Operação Boas Festas

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), através das polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, e também em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), apresentou nesta quarta-feira (6), o planejamento do policiamento especial de final de ano denominado Operação Boas Festas. A ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas.

Durante a solenidade o comandante do Policiamento Metropolitano (COM), coronel Renato Tolentino, apresentou o esquema estratégico desenvolvido para o policiamento desta época do ano que envolve todas as unidades da Capital, onde cada pelotão terá um reforço tanto de viatura como de efetivo, garantindo assim uma maior sensação de segurança à população.

O reforço do policiamento, neste período, que compreende o Natal e o Ano novo será feito não só na Capital, mas também em todo interior com foco na redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar dos sul-mato-grossenses.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica, José Carlos Barbosa, frisou que irá intensificar as rondas e farão o monitoramento motorizado durante o período das festividades, “e por conta do 13º, garantir a segurança para os lojistas e para população, aumentando a sensação de segurança para que as pessoas não tenham medo de sair às ruas e possam curtir com alegria essa época do ano com a família”, frisou.

Conforme o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, dentre os locais contemplados pela Operação Boas Festas estão o centro e as principais avenidas dos bairros, como Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor, que contarão com rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado.

“A Polícia Militar contará com aproximadamente 1.300 policiais militares na Capital, sendo empenhadas todas as unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano, ao Comando de Policiamento Especializado, junto com efetivo administrativo, alunos sargentos e cabos, além das adequações de escalas dos policiais do serviço operacional. Totalizando 400 policiais militares por dia em serviço e 50 viaturas”.

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela Polícia Militar, através do serviço de inteligência e em consulta às associações. O policiamento terá início no dia 8 de dezembro com previsão de término em 8 de janeiro.

A novidade deste ano é a integração entre as forças de segurança. O Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Polícia Civil, também apresentaram os planejamentos traçados pelas corporações.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, a instituição desenvolve um trabalho investigativo, e por isso a linha que as ações serão desenvolvidas neste período é de mapeamento da criminalidade, com o intuito de localizar onde estão acontecendo às ocorrências, além de contar com o reforço dos servidores administrativos. “Ontem, por exemplo, conseguimos desarticular uma quadrilha de estelionatários que tinha potencial de dar prejuízo ao comércio campo-grandense de aproximadamente R$ 1 milhão”, pontuou.

Já o comandante do Comando Metropolitano do Corpo de Bombeiros, Marcelo Fraiha, um dos períodos considerados sazonais que ocorre elevação do número de acidentes tanto na Capital, quanto no interior é na época das festividades. “Fizemos um planejamento que conta com 450 bombeiros que deverão atuar na Capital, que estão passando por um curso de nivelamento técnico operacional para estarem preparados para fazer todo e qualquer tipo de atendimento emergencial, além do reforço de viatura”, explicou.

O lançamento oficial da Operação Boas Festas será realizada na sexta-feira (8.12), às 9h, na praça do Rádio Clube, no centro da Capital.