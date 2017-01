Sejusp investiga irregularidades na Agepen

Depois da diretoria da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) de Mato Grosso do Sul ser alvo da Operação Girva do Grupo Especial de Atuação ao Crime Organizado (Gaeco), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) instaurou procedimento administrativo para apuração irregularidades na Agência.

A investigação foi instaurada e divulgada nesta sexta-feira (27). Em nota o Governo do Estado ainda afirmou “a adoção de todas as ferramentas de fiscalização, combate à corrupção e ações de transparência” estão sendo tomadas.

Em nota o Governo do Estado também destacou o papel do Gaeco. “considera importante e respalda a ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na apuração de denúncias ou qualquer indício de irregularidade e práticas criminosas no âmbito da administração pública”.