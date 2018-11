Um adolescente de 18 anos acabou morrendo na noite de ontem dentro da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, que fica na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Logo depois que a vítima deitou na cama, ele começou a se contorcer, os colegas acharam que era brincadeira, mas pouco tempo depois viram que ele estava deitado no fio e tentaram tirar o rapaz, e quando pegaram na vítima, receberam a descarga elétrica.

Segundo o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, Rodrigo Camapum, fala que "aparentemente foi acidente". Ele disse ainda que os outros três adolescentes que estavam com ele no alojamento e os servidores que estavam de plantão, vão prestar depoimentos, para saber o que de fato aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pelos agentes penitenciário da unidade, mas quando chegaram já era tarde, tentaram fazer a reanimação do rapaz, mas o jovem não resistiu e acabou morrendo no local.

O jovem cumpria medida socioeducativa de internação pelo ato infracional de roubo e o caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pelo 3ª delegacia de Polícia da capital.

Nota à imprensa

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), através da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), informa que houve a morte de um adolescente na noite do dia 12 de novembro, que estava cumprindo medida socioeducativa na Unidade Educacional Dom Bosco, pelo ato infracional análogo a crime de roubo.

Segundo a SAS, a vítima e mais três adolescentes faziam a limpeza do alojamento, quando o jovem foi eletrocutado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não chegaram a tempo.

Entre as medidas adotadas pela superintendência, está toda a assistência a família da vítima e um procedimento administrativo foi aberto para apurar o fato. A situação na Unei está normalizada, e a rotina dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas segue sem alterações.