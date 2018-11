Em busca do sonho de ser uma Miss, 11 meninas participam neste sábado (3), da seletiva estadual para o concurso Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion. As candidatas são de 9 cidades do estado: Campo Grande, Sidrolândia, Rio Verde, Chapadão do sul, Cassilândia, Iguatemi, Amambai, Paranaíba e Anastácio. Esta etapa selecionará as candidatas que passarão para a fase final, marcada para o dia 15 de dezembro.

“Me sinto extremamente feliz e honrada em poder coordenar esse ilustre evento que lida com autoestima, sonhos e projetos de cada uma das participantes. Estamos ansiosos com a seletiva, trabalhando muito para que tudo saia como planejado, para seguirmos ao desafio final de tornar uma delas a mais bela sul-mato-grossense”, destaca a Coordenadora Estadual do Miss Mato Grosso do Sul, Katia Oliveira.

As jovens participarão de cinco provas classificatórias e serão avaliadas por um corpo técnico de jurados, composto por figuras influenciadores, ligadas ao mundo da moda e com histórias inspiradoras.

A seletiva acontecerá das 8 às 18 horas, no Vita Club, situado à Rua Doutor Temíscocles, 112, Campo Grande-MS.