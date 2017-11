Sem a cabeça, corpo é encontrado em cachoeira da Capital

Um corpo foi encontrado sem a cabeça no final da tarde de terça-feira (28), na Cachoeira do Céu, zona rural de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma pessoa identificada apenas como Arlei, estava entrando no rio para tomar banho quando avistou o corpo enroscado entre as pedras, ao se aproximar, a testemunha percebeu que o cadáver estava sem a cabeça, foi Arlei quem acionou a polícia.

O corpo estava em local de difícil acesso com as mãos amarradas e de bruços. Bombeiros fizeram buscas nas proximidades para encontrar a cabeça, as buscas foram interrompidas por causa do anoitecer, o corpo foi removido do local e encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).