Médicos não cedem e greve continua

Em audiência de mediação realizada na tarde dessa terça-feira (27) no MTB-MS (Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul) da 24° região, médicos não chegam a um acordo com a Prefeitura e continua em greve. A paralisação iniciou na segunda-feira (26), pois o Sinmed-MS (Sindicatos do Médicos de Mato Grosso do Sul) luta por melhorias nos salários.

Segundo informou o presidente do Sinmed, Flávio Freitas Barbosa, permanecem em atraso o pagamento de férias e horas extras para os contratados sob o regime celetista, assim como as folhas de salários dos médicos autônomos e Pessoa Jurídica referentes aos meses de maio e junho. Os médicos da Santa Casa de Campo Grande também estão em greve.

Conforme a assessoria de comunicação do MTB, na reunião de hoje a classe não chegou a um acordo sobre os reajustes e o movimento de paralisação continua.



Na Santa Casa tudo normal

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Campo Grande, os médicos do hospital continuam atendendo normalmente os pacientes, mesmo em estado de greve. A assessoria informou ainda que a maior exigência da categoria não é reajustes e sim receber seus pagamentos em dia.

“Eles exigem receber até o 5º dia útil de cada mês, sem atrasos. O que fica inviável, pois o SUS [Sistema Único de Saúde] também faz seus repasses à Santa Casa com atrasos”, informou em nota o hospital.

A assessoria informou ainda que negociou com os médicos para mudar o dia de pagamento para que não haja mais atrasos, ou seja, estender um pouco mais o dia de pagamento. Porém os médicos não aceitaram. “A Santa Casa é a única que está tentando um acordo com a classe”, acrescentou a nota da assessoria.