Sem autorização, dono de imóvel faz poda radical de palmeiras e é multado

Na tarde desta sexta-feira (3), a poda radical de três palmeiras imperiais gerou insatisfação de moradores do bairro Santo Antônio, em Campo Grande, que acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA). Segundo a população, as palmeiras eram utilizadas por várias araras.

Ao chegar no local a PMA o homem que foi contratado para realizar o serviço já havia feito a poda radical de cinco palmeiras imperiais com uso de motosserra. Três árvores foram cortadas na calçada e duas no interior do terreno.

O proprietário do imóvel informou que não possuía autorização para o corte. As atividades foram interditadas e a motosserra apreendida. Ambos foram notificados e autuados administrativamente e multados em R$ 1.500,00 cada um. Eles também responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de três meses a um ano de detenção.