Sem banco desde setembro, população e comerciantes protestam em Tacuru

Com a agência do Banco do Brasil fechada desde o dia 22 de setembro por suspeita de fraude, comerciantes e moradores de Tacuru, cidade 416 km de Campo Grande, protestam nesta segunda-feira (13).

A cidade está sem banco em funcionamento há mais de 50 dias. “Hoje, nenhum comércio abriu em protesto ao fechamento do único banco da cidade. Em setembro eles fecharam para averiguar a suspeita de fraude, mas nunca deram um retorno para a população”, relatou um comerciante.

Sem a agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que fechou há um ano e meio, os moradores de Tacuru precisam viajar 70 quilômetros para ter acesso a serviços bancários.

“Além dos comerciantes, toda a população é prejudicada com o fechamento, porque quando precisamos de algum serviço temos que viajar para Amambaí”, contou.

No final de outubro, os comerciantes da cidade se reuniram com o superintende do Banco do Brasil. “Durante a reunião o superintendente afirmou que a agência iria reabrir, mas nunca deu uma data”, afirmou o comerciante.

Segundo informações da Superintendência Regional do Banco do Brasil, a agência da cidade não chegou a ser fechada, mas passou a ter atendimento contingencial há cerca de 15 dias.

Matéria atualizada às 11h29