Sem caravana da Saúde, demanda cirurgias eletivas e exames voltam

A demanda por cirurgias eletivas e exames continuam e sem a caravana da saúde as filas pelos procedimentos voltaram. É o que alertou o deputado estadual Pedro Kemp (PT), sobre a necessidade de equipar os hospitais regionais.

“A Caravana da Saúde terminou com mais 50 mil procedimentos realizados. Naquela época, aplaudimos a iniciativa do governo, no sentido de resolver temporariamente a demanda reprimida em Mato Grosso do Sul de cirurgias e exames. No entanto, já alertávamos que não resolveria o problema, uma vez que o Estado continua sem equipamentos e profissionais para dar continuidade aos atendimentos”, disse Kemp.

Kemp citou o caso de um idoso residente em Coronel Sapucaia, que já perdeu a visão em decorrência de catarata. “A cirurgia foi solicitada e ele não consegue realizar a cirurgia em lugar nenhum deste Estado. Faço um apelo ao Poder Executivo para que de fato tome providências. A saúde deve ser prioridade. A Caravana passou e a demanda começa a ficar reprimida”, falou.

Para o deputado Paulo Siufi (PMDB) o ideal seria a continuidade do projeto. Para ele, a setor da saúde precisa de planejamento e acompanhamento na atenção primária. O líder do governo, estadual Professor Rinaldo (PSDB), destacou as ações do governo para regionalizar a saúde e a intenção de buscar o acesso equitativo e universal aos serviços de saúde.