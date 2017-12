Sem CNH, idoso tomba veículo na MS-141

Um motorista de 61 anos que não teve a identidade revelada tombou seu veículo no final da manhã deste sábado (23), na MS-141, em Amandina. O idoso não tinha CNH.



Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, o condutor, morador em Novo Horizonte do Sul, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Ivinhema com forte dor no peito e escoriações.



O acidente resultou ainda em danos materiais no veículo Ford Fiesta, com placas de Novo Horizonte do Sul.

Ainda não se sabe o que provocou o acidente, o veículo foi apreendido.