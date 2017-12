Moradores do Bairro Canguru – região sul de Campo Grande, reclamam que desde sexta-feira (23) não é realizado a coleta de lixo pela Solurb, empresa responsável em fazer o serviço. De acordo com os moradores da região, as ruas do bairro estão em situação critica. A concessionária declarou que o feriado de Natal prejudicou os trabalhos, mas que está semana regulariza o atendimento à população.

A moradora do Canguru, Edileuza Luiz, de 39 anos, disse que a situação está crítica no bairro. “Estamos sem coleta desde sexta-feira, o lixo está se acumulando em frente das casas”, protestou.

Resposta

A CG Solurb Soluções Ambientais SPE Ltda., informa que em relação a falta de coleta de resíduos sólidos em alguns bairros do município na data de quarta-feira (27) esclarece:



A coleta de resíduo sólido domiciliar e comercial nos bairros de Campo Grande, ocorrem em sua maioria em duas frequências pré-estabelecidas, sendo elas: segunda, quarta e sexta-feira, e, terça, quinta e sábado.



Ocorre que devido à ausência de coleta no feriado, de segunda-feira (25), os bairros que são atendidos na frequência de segunda, quarta e sexta tiveram a sua coleta de lixo prejudicada.



Na quarta-feira a coleta ocorreu normalmente, no entanto com o acúmulo de lixo, aliada a grande geração de resíduos nesta época do ano, não foi possível concluir a coleta em todos os bairros atendidos por essa frequência.



Salientamos que todos os esforços operacionais possíveis, na tentativa de concluir o recolhimento dos resíduos de todas as residências foram realizados, sendo coletado na quarta-feira mais de 1.550 toneladas de lixo domiciliar, quantidade essa que representa 82% a mais do que frequentemente é coletado diariamente em Campo Grande, que é em média 850 toneladas/dia.



Ressaltamos que, nossos coletores e motoristas trabalham em todos os feriados do ano, com exceção dos dias 25/12 e 01/01, os quais tem o direito de descanso assegurado através do acordo coletivo de trabalho.



Acrescentamos que amanhã as regiões afetadas pela coleta de lixo na data do dia 27/12 terão os serviços regularizados.