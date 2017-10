Agência do Banco do Brasil da Afonso Pena é fechada pelo Sindicato

De acordo com o Sindicato, a agência está há três dias sem ar condicionado

Sem ar condicionado, a Agência do Banco do Brasil, que fica na avenida Afonso Pena, foi fechada pelo Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região na manhã desta sexta-feira (27), por falta de condições de trabalho.

De acordo com o Sindicato, a agência está há três dias sem ar condicionado. Foi cobrada uma solução e o Banco afirmou que resolveria a situação até o final desta semana. Na agência, os atendimentos internos estão interrompidos durante todo o dia de hoje, apenas os caixas eletrônicos estarão à disposição da população.

“É uma agência de mais de sete andares e que, neste momento de calor, o ar condicionado está deixando a desejar por três dias consecutivos. A agência vai ficar fechada até que o ar condicionado volte a funcionar”, ressaltou o secretário de Assuntos Jurídicos do SEEB-CG e funcionário do Banco do Brasil, Orlando de Almeida Filho.