Sem desespero: asteroide passará perto da Terra, mas não seremos atingidos...

Um asteroide passará pela Terra nesta quarta-feira (19). Mas não entre em pânico, não há chances do objeto colidir com nosso planeta, a distância entre os corpos será de 1,8 milhão de quilômetros, cerca de 4,6 vezes a distância da terra à Lua.

Parece muito longe, mas a medida é considerada pequena para um asteroide deste tamanho. De acordo com a Nasa (Agência Espacial Norte-Americana), o asteroide 2014 JO25 é relativamente grande. Tem aproximadamente 650 metros e uma superfície que reflete duas vezes mais forte que a lua.

O objeto foi descoberto em 2014 por astrônomos em Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Apesar de sua trajetória já ser bem conhecida, pouco se sabe sobre suas propriedades físicas. Por isso, astrônomos do mundo todo estão se preparando para tentar obter imagens e mais informações.

A Nasa planeja ações nos observatórios da Califórnia e de Porto Rico e promete imagens que revelem pequenos detalhes da superfície, como se tivessem tirado fotos a alguns metros de distância do asteróide.

Quem tiver pequenos telescópios ópticos conseguirá ver o 2014 JO25 por uma ou duas noites antes que ele desapareça.

Nesta quarta, o asteroide passará pelo ponto mais próximo da Terra, pelo menos nos últimos 400 anos. Será ainda a menor distância do nosso planeta nos próximos 500 anos. Ou seja, um momento único em quase mil anos!

E 2014 JO25 não estará viajando perto do nosso planeta sozinho. O cometa PanStarrs (2015 ER61) também fará sua maior aproximação da Terra nesta quarta, a uma distância muito segura de 175 milhões de quilômetros.

O cometa foi descoberto em 2015 com ajuda de um telescópio no cume do vulcão Haleakalã, no Havaí. O cometa se iluminou consideravelmente devido a uma explosão recente e agora será visível no céu no amanhecer com o uso de binóculos ou pequenos telescópios.