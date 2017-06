Sem diálogo, Energisa prejudica comerciantes

A manutenção realizada por funcionários da Energisa, que interditou um trecho da rua Joaquim Murtinho, no bairro Itanhangá Park, na manhã deste domingo (4), prejudicou o comércio local. Os proprietários da Casa de Carne Big Beef reclamaram que não foram informados sobre a interdição.

“Eles interditaram a rua e não avisaram ninguém. O acesso à loja foi bloqueado, o que prejudicou as vendas. Hoje nossas vendas foram zero. Mais de 40 funcionários ficaram parados por causa da interdição”, relatou o gerente da casa de carne, Ailton.

Sem receber notificação o gerente relatou ainda que tentou negociar com os trabalhadores a mudança do horário. “Hoje a loja funciona até 13h e domingo é um dia movimentado, tentamos negociar para eles voltarem no período da tarde, mas não conseguimos”, explica.

Os proprietários da casa de carne reclamaram da falta de informação. “Não recebemos nenhuma notificação, nada por escrito. Se a gente fosse informado antes, poderíamos negociar uma mudança de horário ou nos organizar. Isso não pode acontecer sem ninguém saber”, reclama um dos donos do estabelecimento comercial.