Sem dinheiro, sem saúde

Além do Hospital do Câncer, Santa Casa também tem repasses atrasados e pacientes podem ficar sem atendimento

Pelo terceiro mês seguido a Prefeitura de Campo Grande está com o repasse da Santa Casa atrasado. O dinheiro é usado para pagar o salário dos funcionários da instituição. Segundo informações da Assessoria de Imprensa do Hospital este mês nem a primeira parcela do repasse, que vence no quinto dia útil, foi paga.

“Desde outubro a Prefeitura está atrasando o pagamento do repasse, mas este é o primeiro mês que ela não realiza o pagamento da primeira parcela. Até agora não recebemos nenhuma verba, nem a que vence no quinto de útil, nem a que vence no dia 15”, relatou a assessoria da instituição.

De acordo com informações do Hospital a primeira parcela do repasse é no valor de aproximadamente R$16 milhões e deve ser paga no início o mês. A segunda parcela complementa o valor total de R$ 20 milhões e deve ser paga até o dia 15 de cada mês.

“Em outubro a Prefeitura atrasou o pagamento da segunda parcela do repasse, de aproximadamente R$ 3,25 milhões, este mês não recebemos nenhuma verba”, destaca a Assessoria da Santa Casa. Em novembro, o repasse da Prefeitura também for feito com alguns dias de atraso.

Segundo o Hospital a Prefeitura não deu um prazo para o repasse, afirmando que o pagamento será realizado “amanhã”. “Dizem que o prazo para o pagamento é amanhã, com isso vários dias se passaram”, conta a assessoria.

Em nota a Prefeitura de Campo Grande informou que “ainda não recebeu os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde para pagamento da rede complementar (hospitais e clínicas) que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”.

Financiamento do 13°

Sem receber o repasse da prefeitura, a Santa Casa usou o dinheiro do empréstimo realizado na Caixa Econômica Federal, que seria usado para o pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital, para cobrir o valor não pago. “O financiamento que pagaria o 13° dos funcionários foi usado para pagar o salário de dezembro. O repasse da prefeitura será usado para pagar o13° salário dos funcionários”, explica a assessoria do Hospital.