Funtrab tem vagas com diferentes níveis de escolaridade

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece de vagas de empregos para várias funções na Capital e no interior do Estado esta semana. As vagas estão dipobiveis para diferentes níveis de escolaridade, que vão desde trabalhadores sem experiência até com nível superior incompleto.

Em Campo Grande tem uma vaga para fisioterapeuta com experiência e ensino superior. O o salário oferecido é R$ 4.696,00. Também há uma vaga para dentista também com experiência e nível superior, o salário é de R$ 2.000,00, mais 6% de comissão por produtividade e vale-transporte. Ainda na Capital há cinco vagas para costureira com experiência e ensino fundamental e salário de R$ 1.175,00.

No município de São Gabriel do Oeste tem 15 vagas para auxiliar de linha de produção, sem necessidade de experiência e nem de escolaridade. Salário de R$ 1.200,00.

Em Três Lagoas há 16 vagas para bombeiro civil, não é necessário experiência, mas importante ter ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.701,80, acrescido de ticket alimentação e seguro de vida.

No município de Rio Verde tem quatro vagas para vigia, sem experiência, mas exige-se ensino fundamental incompleto. O salário é R$ 994,00, acrescidos de ticket alimentação e plano de cargo e salários.

Os interessados em alguma oportunidade de emprego devem comparecer em uma das 31 agências “Casas do Trabalhador” com CPF, RG e Carteira de Trabalho.