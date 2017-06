Sem mortes, PRF registra queda em número de acidentes no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou queda de 30,7% no número de acidentes durante cinco dias da Operação Corpus Christi no Estado em comparação ao feriado do ano passado.

Em 2016 foram 39 acidentes registrados, esse ano 27. O número de feridos também reduziu, de 28 no ano passado para 27 este ano, uma redução de 3,5%. Na operação deste ano não houve vítimas fatais; no ano passado foram registrados 2 óbitos.

Durante a operação, a PRF realizou 2.495 testes de alcoolemia, que resultaram em 50 autos de infração por embriaguez – aumento de 72% em relação a 2016 quando foram registrados 29 autos. Ao todo, 19 condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool.

As ultrapassagens marcaram o feriado, apesar de registrar queda de 8% em relação ao ano passado, esse ano foram 250 condutores autuados por cometer essa infração. A PRF também registrou 3.131 imagens de condutores com excesso de velocidade com radares em rodovias federais no estado do Mato Grosso do Sul, um aumento de 16,5% em relação ao ano passado. Vale destacar que o excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular são as condutas mais lesivas no trânsito e resultam em acidentes mais graves, inclusive com óbitos.

Também fora apreendidas 1.720kg de drogas, 15 veículos foram recuperados e 37 pessoas detidas em todo o estado.

A PRF também realizou o patrulhamento das rodovias federais com um helicóptero BELL 407, integrando as demais equipes e identificando infrações de trânsito como ultrapassagens em locais proibidos e situações de risco à segurança durante o período.