Sem o São Raimundo-PA, CBF confirma tabela da 2ª fase da Série D

O Comercial teve seu adversário mudado após a eliminação do time paraense

Após alguns dias de indefinição, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou no final da manhã desta segunda-feira(03), os confrontos da 2ª fase do Brasileiro Série D. O Comercial teve seu adversário mudado após a eliminação do time paraense. Anteriormente, o colorado enfrentaria o América-RN e agora encara o Ceilândia, time que já enfrentou na fase de grupos.

Nos jogos da 1ª fase, derrota por 3 a 1 no Morenão e vitória colorada por 1 a 0 fora de casa. Assim como na fase de grupos, o 1º jogo será em Campo Grande e o jogo da volta em Ceilândia.

De acordo a tabela, o jogo de ida será realizado no próximo domingo(09) às 15h(Hora MS) no Morenão e o jogo da volta dia 15 às 14h30(Hora MS) no Abadião. Quem somar mais pontos ao fim dos dois jogos se classifica. Se houver empate em pontos, o saldo de gols é critério de desempate. Persistindo o empate, o gol qualificado será critério de desempate.