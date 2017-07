Sem receber notificação, superintendente continua no Procon-MS

O advogado Marcelo Monteiro Salomão continua como titular da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), após a Justiça determinar a exoneração do cargo por nepotismo. De acordo com a assessoria do Governo do Estado, o superintendente ainda não foi notificado pela Justiça, “sem notificação não é oficial”.

No início da semana, o juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, Alexandre Ito, acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) de exoneração do superintendente por nepotismo. De acordo com o MPE, Salomão é genro da secretária de Educação do Estado, Maria Cecília Amêndola da Mota.

Conforme a decisão do juiz, o superintendente deverá ser afastado imediatamente do cargo.