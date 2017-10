Testemunha disse que a vítima teve um dos braços e uma das pernas fraturada no momento do acidente

Carreta da empresa Expresso Queiroz não respeitou preferencial e atropela motociclista que teve o braço e a perna quebrada. O acidente aconteceu na tarde desta sexta – feira (20) nos cruzamentos da rua Portugal com a Pacífico Lopes no centro de Campo Grande.

De acordo com o funcionário público, Rodrigo Vianna, de 56 anos, a carreta não respeitou a preferência e colidiu com uma Honda/Biz. A testemunha disse que a vítima teve um dos braços e uma das pernas fraturada no momento do acidente.

Conforme o relato de Vianna, a carreta seguia pela na Portugal, sentido centro bairro, colidiu com a motocicleta que estava na Pacífico Lopes, sentido Parque de Exposições.

“Eu também ando de moto e faço este caminho todos os dias, mas sempre tomo cuidado. O trânsito de Campo Grande está complicado de mais, ninguém se respeita no transito”, desabafou Vianna.

“Eu vi de Brasília (DF) há 26 anos e antes o trânsito aqui era melhor, hoje já está perigoso”, completou.

Rodrigo disse que o motociclista não foi socorrido pelos Bombeiros, tampouco pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). E que alguém levou a vítima por conta própria ao hospital.