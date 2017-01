Sem ter como alimentar os filhos, campo-grandense faz apelo em grupo do Facebook

Desempregada e com três filhos pequenos, uma mãe viu no Facebook uma forma de conseguir alimento para seus filhos e até um emprego para ela e o marido. Joslaine Silva Oliveira, 25 anos, contou em um grupo de vendas da rede social sobre suas dificuldades e a preocupação com os filhos que não tema nada para comer. O relato já mais de 200 curtidas.

A publicação foi feita a cerca de três horas. Nela, Joslaine conta que após conseguir R$ 1 foi ate ao Lan House mais próxima de sua residência fazer o apelo pois já não tem nada para dar para os três filhos de um, quatro e cinco anos. “Vim no cyber com a esperança de alguém me ajudar, pois hoje estou desesperada. Não tive o que dar para os meus filhos comerem, o leite do meu bebê acabou. Não sei o que fazer a não ser vir aqui pedir a ajuda de vocês”, diz , Joslaine na postagem.

Na publicação no Facebook ela salienta que se realmente não precisasse, não estaria fazendo tal apelo. “Não estou fazendo drama e nem querendo abusar da boa vontade de ninguém, a gente está realmente passando por isso. Sei que vai ter muitas críticas, mas tudo bem, eu não viria aqui me humilhar se realmente não estivesse desesperada”, diz.

Joslaine explicou à reportagem do JD1 Notícias que está desempregada a um pouco mais de um ano. Ela trabalhava em um restaurante da Capital como atendente, mas após quatro meses trabalhados foi demitida. Mas a surpresa maior veio logo após a demissão. Joslaine descobriu que estava grávida do terceiro filho. Ela ainda tentou o emprego de volta, mas não conseguiu. “Voltei e conversei com o dono pedido meu emprego de volta, falei que estava grávida, mas não consegui”, conta. Ela então resolveu processar a empresa e ganhou a causa.

Durante a gestação, Joslaine diz que não conseguiu emprego. Em dezembro, com o nascimento do filho, veio outra surpresa. O menino nasceu com complicações de saúde e até hoje precisa de tratamento, mas Joslaine conta que não pode dar ao filho o tratamento correto. “Ele tinha que ter feito fisioterapia e acompanhamento com neurologista, mas eu não tinha condições. Por causa disso o desenvolvimento dele é mais lento ainda. Hoje, eu deixo de levar ele no médico porque não tenho nem passe”, desabafa.

Além de alimentos para os filhos, Joslaine pede um emprego para ela e o marido para que possam sustentar a casa. O marido te experiência como vigilante e ela como auxiliar de cozinha, serviços gerais e atendente, mas ressalta o que aparecer será bem-vindo. Quem puder ajudar de alguma forma pode entrar em contato com ela ou o marido pelos números 993110799 ou 998508751. Ou mesmo levar até a residência da família localizada na Rua Caruata, nº 48, Moreninha III.