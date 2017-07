Integrantes do movimento Sem-Terra bloqueiam a BR-262 na manhã desta terça-feira (25). As primeiras informações são que o bloqueio está no KM 44, na rotatória para Dois Irmãos do Buriti.

O congestionamento chega a 1 km em ambos os sentidos. A assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não informou o motivo do bloqueio, mas disse que uma equipe da PRF já está no local.