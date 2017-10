Semadur apresenta palestra na Semana do Meio Ambiente de Dourados

As ações da Prefeitura de Campo Grande sob a temática “Meio Ambiente e Urbanização” serão tema de palestra durante a XVII Semana do Meio Ambiente e da XX Eco Dourados, evento que será realizado entre os dias 2 e 4 de outubro.

Promovidas pela Prefeitura de Dourados, a XVII Semana do Meio Ambiente e a XX Eco Dourados visam fomentar as práticas de proteção, conservação e promoção do meio ambiente

Palestrante convidado, o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, mostrará aos participantes como Campo Grande têm avançado no conceito de cidade sustentável aliando preservação ambiental e urbanismo.

Para o secretário, essa é uma oportunidade na divulgação das municipais “Entendemos que o Meio Ambiente e o Urbanismo devam ser vistos pela administração pública de forma integrada, exemplo disso será o novo Plano Diretor que estabelecerá conceitos modernos de cidade sustentável. Relatando também a evolução do urbanismo em Campo Grande diretamente relacionado com o Meio Ambiente, sempre um integrando o outro e juntos façam com que haja uma melhor qualidade de vida à população”, destaca.

Sob o tema “Meio Ambiente, Urbanização e Sustentabilidade” o evento irá debater assuntos referentes ao progresso das atividades e empreendimentos urbanos relacionados à preservação do meio ambiente.