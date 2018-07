A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), está instalando semáforos em seis cruzamentos da capital.

Três já estão em funcionamento, são eles: no cruzamento da avenida Fábio Zahran com rua Spipe Calarge; rua Artur Jorge com rua das Garças e rua Thirson de Almeida com avenida Campestre, no Aero Rancho.

No bairro Morada Verde, o funcionamento do sinaleiro instalado no cruzamento da avenida Herácio Figueiredo com a rua Pintassilgo depende apenas do rebaixamento de energia.

Os outros dois novos sinaleiros ainda serão instalados na avenida Guaicurus esquina com a rua Waldemar Writh e no cruzamento da avenida Nasri Siufi com a rua Cassiano de Araújo Brito, via de acesso a região do Portal Caiobá.