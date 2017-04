Semana começa com queda nas temperaturas

O dia amanhece nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (17), com previsão de pancadas de chuvas isoladas. Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 16°C.

As temperaturas caem em todo estado nesta segunda-feira. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 26°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 18°C e máxima pode chegar a 33°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o deslocamento da massa de ar frio provoca declínio na temperatura especialmente a partir da tarde. Esta situação persiste até a quarta-feira quando as temperaturas começam a aumentar gradativamente.