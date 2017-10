Semana começa com sol entre poucas nuvens e previsão de chuvas isoladas

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens nesta segunda-feira (23) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. A previsão para o começo da semana é de pancadas de chuvas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),durante o dia a nebulosidade diminui no Estado.

A segunda-feira começa com temperaturas amenas e termômetros marcando 17°C em Campo Grande. Já a máxima pode chegar a de 28°C, com umidade relativa do ar entre 65% e 95%.

A temperatura mínima prevista é de 16°C no sul do Estado e a máxima pode chegar a 31°C na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.