Semana começa ensolarada e umidade relativa do ar baixa

As condições do tempo estarão estáveis no início desta semana em Mato Grosso do Sul. O sol aparece entre poucas nuvens e os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos, em torno de 20% a 25%. Portanto continuam os alertas para perigo de queimada e de doenças respiratórias.

No sul e sudoeste do estado o tempo estará nublado e por vezes ocorre névoa úmida ao amanhecer e ao anoitecer, até o começo de quarta-feira.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima de 29°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 33°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 19°C e a máxima de 32°C.

No Pantanal, a mínima é de 18°C e a máxima de 31°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 15°C e máxima de 29°C.