Semana começa com tempo instável e queda nas temperaturas

A segunda-feira (13) será nublada em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 22°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a nebulosidade aumenta devido a influencia de uma frente fria e a semana começa com tempo instável. Chove forte em pontos isolados, especialmente no centro, norte, oeste e noroeste do estado.

As temperaturas terão pequena queda em todo estado nesta segunda-feira, mas o tempo vai continua abafado. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 21°C e máxima pode chegar a 35°C.