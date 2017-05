Semana começa com sol e tempo instável

O dia amanheceu com sol entre nuvens nesta segunda-feira (15), em Campo Grande. No interior do de Mato Grosso do Sul o dia começou parcialmente nublado. Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol aparece em quase todo o estado, mas o tempo permanece instável e deve chover forte da tarde para a noite no centro-oeste e sudoeste do estado de segunda-feira.

As temperaturas sobem no decorrer deste período.Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 30°C e a mínima não passa de 14°C. Na Capital a temperatura máxima pode chegar a 28°C e a mínima é de 19°C.