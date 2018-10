Em 2018, as atividades se concentram no tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”

A próxima semana será dedicada à Ciência e Tecnologia e em Mato Grosso do Sul serão realizadas atividades em todos os municípios, com um encontro central nos dias 17 e 18 de outubro, em Campo Grande. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) é a responsável pela organização do evento.

Neste ano, as atividades se concentram no tema “Ciência para a Redução das Desigualdades”, com o propósito de criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações das Ciências Sociais e Humanas para a redução das desigualdades no Brasil.

O encontro é voltado para pesquisadores, estudantes e interessados e para divulgá-lo entre os jovens, dois mil alunos de escolas públicas e particulares devem participar. A abertura oficial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia acontece no dia 17, a partir das 8h, no Centro de Convenções.

Além da Semagro, no Estado 12 entidades integram a Comissão Organizadora, que se reuniu nesta semana para o último encontro antes do evento. Nos dias 17 e 18, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, estudantes e interessados poderão conferir os estandes de 25 escolas públicas e entidades de pesquisa, além de palestras, filmes e apresentações.