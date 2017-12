Semana da Conciliação tem mais de mil acordos

Nos os cinco dias de Semana da Conciliação mais de 8.760 pessoas doram atendidas e 1.017 acordos foram realizados em Mato Grosso do Sul. Os acordos resultaram em um montante de R$ 10.217.153,34 em valores homologados.

A ação conciliatória promovida pelo Tribunal de Justiça de MS integra a campanha nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada em âmbito nacional no período de 27 de novembro a 1º de dezembro.

Dentre a movimentação processual em Mato Grosso do Sul, foram homologados 279 acordos na fase pré-processual, que contabilizou R$ 3.804.929,06; 208 acordos em audiências designadas conforme o artigo 334 do CPC, com valores de R$ 771.781,38; 449 acordos de outras fases do processo civil, contabilizando R$ 5.692.942,90; além das audiências criminais, com 54 Sentenças Homologatórias de Transação Criminal e 29 Composições Criminais.

Nesta edição da Semana da Conciliação, houve um incremento tanto em valores, quanto em número de acordos, em relação ao ano de 2016. Foram R$ 2.2 mi a mais em valores e cerca de 200 acordos a mais.

Segundo o juiz Cezar Luiz Miozzo, coordenador da Semana da Conciliação em MS, “as pessoas começam a acreditar e constatar que um acordo, auxiliado pelos conciliadores e por seus advogados, são muito mais viáveis do que a busca por uma sentença, que não será satisfatória para uma das partes”, diz.