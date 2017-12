Semana de Direitos Humanos levará serviços gratuitos para a população

Encerrando as ações da “I Semana Estadual de Direitos Humanos neste sábado (9), das 8h às 12h, serão disponibilizados diversos serviços gratuitos na Praça Ary Coelho, no centro da Capital, como aferição de pressão, corte de cabelo e pintura facial.

Atrações musicais e orientações obre alimentação saudável também estão confirmadas, além de mostras de artesãos locais. Conforme a superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo, as atividades deste sábado são um momento de visibilidade para muitas pessoas, que no decorrer do dia a dia, acabam passando despercebidas em relação à temática dos Direitos Humanos.

Também em prosseguimento as atividades relacionadas a “I Semana de Direitos Humanos”, na manhã desta sexta-feira (8), na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, conselheiros diversos, como da pessoa com deficiência, do negro e do idoso, estão reunidos para a palestra: “Direitos Humanos: diferença, desigualdade e Diversidade”, ministrada pela professora doutora, Valéria Calderone, e ainda para a mesa de diálogo as interfaces dos Direitos Humanos com os diversos segmentos sociais.

O conselheiro João Scaff, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, reforçou a importância da realização da semana como uma forma de fomento das políticas de proteção e sendo também instrumento para aproximar ainda mais a sociedade em geral do que se passa em políticas específicas, como a que ele representa. Para o conselheiro o momento é de união dessas políticas, evitando assim que uma se sobreponha a outra.

Na noite de quinta-feira (7), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Hellen Carvalho, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ministrou palestra magna sobre a situação migratória no Brasil, e ainda houve a apresentação do livro “Trajetória de Vida de Professores Migrantes: caminhos e descaminhos”, que tem como autora a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.

Ainda na oportunidade o vereador Betinho, parlamentar da Capital, realizou homenagens para Christopher Pinho Serro Scapinelli, Ana Lúcia Américo Antônio, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, Fatima Alves De Souza Silva; Leandro Henrique de Araujo Leite, Irmã Rosane Costa Rosa, Sabrina Frazeto Da Silva, Pe. Ricardo Carlos e Waldeli Dos Santos Rosa, pelos relevantes serviços e ações dentro dos Direitos Humanos.