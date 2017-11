Semana de Prevenção ao Câncer de Boca tem ação na Praça Ary Coelho

Na Semana de Prevenção ao Câncer de Boca, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, realiza ações de prevenção e diagnóstico do Câncer de Boca na Praça Ary Coelho, nesta quinta-feira (9), das 8h às 12h.

A população que passar pela Praça será atendida por um posto de atendimento e será realizada a avaliação de triagem com o objetivo de diagnosticar lesões cancerígenas. Uma unidade móvel da SESAU também estará no local para atender a população. Os casos diagnosticados como lesões pré-cancerígenas serão encaminhados para as unidades especializadas. Todo o atendimento será gratuito.

Câncer de Boca

O câncer bucal ocorre mais frequentemente em homens, principalmente com mais de 40 anos de idade. O câncer de boca atinge os lábios e a cavidade bucal, nas regiões da bochecha, gengiva, céu da boca, língua e assoalho da boca. Já o câncer de lábio tem como principal fator de risco a exposição solar.

Fatores de Risco

Os fatores que podem levar ao câncer de boca são idade superior a 40 anos, vício de fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal-ajustadas.

Principais Sintomas

Aparecimento de feridas na boca, não dolorosas e que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações superficiais, com menos de 2 cm de diâmetro, indolores (podendo sangrar ou não) e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço) são sinais de câncer de boca em estágio avançado.

Prevenção

Prevenção do câncer na boca: é possível através de hábitos saudáveis que incluem:

– Evitar o consumo excessivo de álcool;

– Evitar fazer uso excessivo de cachimbos e cigarros;

– Evitar exposição ao sol sem proteção;

– Evitar o uso de próteses desajustadas à sua boca;

– Ter uma boa higiene bucal, escovando os dentes quatro vezes ao dia, de preferência após todas as refeições;

– Ter um acompanhamento odontológico frequente;

– Manutenção de uma dieta saudável, rica em frutas e legumes;

– Realizar um autoexame da boca, procurando qualquer tipo de alteração como: feridas, inchaços ou manchas.