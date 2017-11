O projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção de Queimaduras em Campo Grande da vereadora Enfermeira Cida Amaral (Podemos) foi aprovado em 1ª votação, na sessão ordinária desta manhã de terça-feira (14), na Câmara Municipal. O objetivo é alertar para estes casos, que na maioria das vezes é consequência de incidente doméstico.

“Sou enfermeira há 28 anos, e boa parte do meu trabalho foi no setor de queimaduras da Santa Casa. Local que é tido como referência no país pelo tratamento aplicado. Por conta disso, acredito na necessidade deste serviço ser expandido”, disse a parlamentar.

O projeto propõe que a Semana Municipal de Prevenção de Queimaduras seja anual, com ocorrência na primeira semana de junho, a fim de que ela coincida com o Dia Nacional do Queimado (06 de junho), com as atividades de instrução quanto à prevenção e aos primeiros socorros. “A intenção é reduzir os acidentes e, com isso, diminuir o contingente da população portadora de sequelas, além do número de acidentes fatais por queimaduras”, explica a vereadora Cida.

Um dos mais comuns incidentes domésticos é o bife na chapa. “Muitas vezes as pessoas usam álcool para acender as chamas, mas basta uma só gota para a garrafa explodir e espalhar em quem está no entorno. Ou seja, uma confraternização em família que tinha tudo para dar certo, pode acabar em tragédia”, salienta a Enfermeira Cida.