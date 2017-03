Semana do consumidor encerra atividades com mais de 1,5 mil atendimentos

A Semana do Consumidor, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa do Consumidor e em parceria com o Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), terminou as atividades, nesta quarta-feira (15), superando todas as expectativas de atendimento.

Foram mais de 1,5 mil atendimentos, entre todas as instituições e órgãos que trabalham em prol da defesa do consumidor. O evento aconteceu nos dias 13 a 15 de março, na Praça Ary Coelho.

Para o subsecretário de Defesa do Consumidor, Valdir Custódio, o evento foi uma oportunidade para o consumidor ser atendido com comodidade e efetividade. “Esta ação é muito importante para que o consumidor pudesse aproveitar o momento e solucionar de vez seus problemas com as empresas parceiras”, afirmou.

Foram realizados serviços de negociação de dívidas e soluções de problemas de consumo com as empresas parceiras: concessionárias Águas Guariroba e Energisa; operadoras NET, Claro, Telefônica/Vivo, Oi e TIM; e instituições bancárias Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú-Unibanco.

Valdir Custódio finalizou pontuando a importância do Procon Municipal de Campo Grande na realização do evento. “Ganhou em organização, sendo elogiado pelos parceiros em razão das comodidades oferecidas, tais como as senhas de atendimento, que direcionava o consumidor às empresas, agilizando o atendimento da população e o consequente acordo entre empresas e consumidor”, afirmou.