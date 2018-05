A semana sul-mato-grossense do leite, que será realizada de 28 de maio a 3 de junho, contará com várias atrações. O evento é uma parceria da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com as instituições públicas e privadas que compõem a cadeia do leite no MS, e terá na programação a distribuição de produtos por meio de promoções em rádios, sites de notícias e mídias sociais.

Com ações que visam divulgar a importância do leite no cenário econômico e social, e também estimular o consumo de produtos lácteos. Durante a Semana do Leite acontecem a Campanha de arrecadação de leite nos hipermercados, palestras em escolas públicas e privadas, evento ‘Leite da Manhã’ (na Assembleia Legislativa), premiação do concurso Desenho e Redação, 21º Encontro Técnico do Leite, Feira Pró-genética e Pró-fêmeas MS e Corrida do Leite no Parque das Nações Indígenas, na Capital.

Dia Mundial do Leite – 1º de Junho

A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU, sigla em inglês), com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos à população mundial e divulgar seus benefícios.