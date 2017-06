Semana do padroeiro de Campo Grande terá feriadão na Capital

A semana do Dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande (13) e do feriado nacional de Corpus Christi (15) será de feriado prolongado na Capital e no interior do Estado. A folga do dia 13 de junho foi transferida para sexta-feira (16), conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande e do Governo de Mato Grosso do Sul.

Os órgãos públicos municipais e estaduais vão funcionar de segunda (12) a quarta (14) na próxima semana. A folga não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Em Campo Grande, os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionam normalmente no feriado prolongado.

Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul transferiu o feriado municipal de 13 de junho para o dia 14 de junho. No dia 15 de junho será feriado de Corpus Christi e o dia 16 foi estabelecido como ponto facultativo, conforme a Portaria nº 7, publicada no Diário da Justiça de 16 de janeiro de 2017. Os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se no dia 14 ficam automaticamente prorrogados para o dia 19 de junho, segunda-feira.