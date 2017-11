Semana na Assembleia tem reuniões de comissões, audiência pública e sessões

A semana de 13 a 17 de novembro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá na pauta de eventos a realização da Audiência Pública "Déficit da Previdência - Sem Transparência, o Servidor Paga Essa Conta!", na terça-feira (14/11), a partir das 13h30, na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), localizada na Rua 26 de Agosto, 2296, Bairro Amambaí.

O deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis, é o propositor do evento, que conta com a parceria da Fetems e do Fórum dos Servidores Públicos Estaduais. O objetivo do encontro é debater os impactos que podem ser causados aos servidores estaduais pela Reforma Previdenciária que o Governo do Estado pretende implantar em Mato Grosso do Sul.

Comissões – A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne na terça-feira (14), a partir das 8h30, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, para analisar a constitucionalidade dos projetos que começam a tramitar na Casa de Leis. Integram a CCJR os deputados Beto Pereira (PSDB), presidente, Renato Câmara (PMDB), vice-presidente, Professor Rinaldo (PSDB), Lidio Lopes (PEN) e Pedro Kemp (PT).

Já a Comissão de Saúde tem o encontro previsto para a quinta-feira (16/11), a partir das 8h, também no Plenarinho. O grupo de trabalho é formado pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), presidente, Felipe Orro (PSDB), vice-presidente, Cabo Almi (PT), George Takimoto (PDT) e Mara Caseiro.

As sessões plenárias serão na terça e na quinta, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, Jardim Veraneio.