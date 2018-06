Semana Nacional de Arquivos começa hoje em Campo Grande

Campo Grande sedia de 4 a 9 de junho, a 2ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional e Casa de Rui Barbosa-RJ, com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio do Arquivo Histórico de Campo Grande – ARCA, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A iniciativa compreende uma temporada de eventos em arquivos e outras instituições de memórias de todo o país. Seu objetivo é aproximar essas instituições da sociedade e divulgar os valiosos trabalhos nelas desenvolvidos.

A Semana Nacional de Arquivos tem como tema este ano: “Governança, memória e herança”, proposta pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA). O tema é amplo e contempla todo e qualquer arquivo que tenha relação com os sistemas de governos municipais, estaduais ou federal, ou que ajude na preservação da memória, em benefício da sociedade para a qual serve.

O ARCA realiza no dia 6 de junho, a partir das 8h30 em sua sede, uma visita mediada ao seu acervo. A unidade promove também, neste mesmo dia, a palestra “A importância da preservação documental”, com a coordenadora Especial de Gestão de documentos do Estado/MS, Doralice Martins, que há 35 anos atua na área de Gestão Documental, e é licenciada em história e pós-graduada em Gestão Pública.

Além das atividades inerentes aos serviços de arquivo, o ARCA desenvolve outras ações culturais, objetivando divulgar seu acervo e resgatar a memória da criação e do desenvolvimento da cidade. Entre essas atividades é possível destacar a exposição contínua de fotos históricas em sua sede e as mostras temporárias de imagens fotográficas, disponibilizadas para atividades em escolas e outros espaços da comunidades que as solicitem.

Serviço

ARCA – Arquivo Histórico de Campo Grande

Endereço: Rua Pedro Celestino, 1.378

E-mail: [email protected]

Horário de funcionamento: Segunda a sexta feira, das 7h30 às 17h30