Semana Som e Fúria comemora o Dia Mundial do Rock no MIS

Do dia 10 ao dia 14 de julho, no Museu da Imagem e do Som (MIS), acontece a Semana Som e Fúria, em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Organizada pela produtora Who? Music, a mostra exibirá filmes, exposição sobre a cena da música sul-mato-grossense, além de convidados que falarão sobre suas carreiras após cada filme. Todas as exibições serão às 19 horas.

A organização fez uma pesquisa e os filmes mais votados vão para a grande tela. São eles: Quase Famosos (Almost Famous), documentário CBGB – O berço do punk rock, The Runaways, Escola de Rock e Rock Star (confira programação completa abaixo).

De acordo com Ana Ostapenko, uma das organizadoras da semana, é importante essa abertura do Museu da Imagem e do Som para a música de MS. “Mostraremos na exposição fotos da cena musical do Estado e os convidados têm muita história pra contar, vão ser noites muito boas e todos que gostam de música e cinema estão convidados”.

A diretora do Museu da Imagem e do Som, Marinete Pinheiro, afirma que para o MIS esta proposta cumpre uma missão institucional de difundir Imagens e Sons através do cinema, música e da fotografia. “Assim recebemos com muita satisfação a Mostra e convidamos o público a prestigiar e contribuir com a memória musical de MS doando fotos ao acervo do MIS”. Confira a programação:

Dia 10 de julho (segunda-feira) – Quase Famosos (Almost Famous) – 2001 – EUA

Comédia romântica com direção de Camerom Crowe. No elenco, Patrick Fugit, Billy Crudup e Kate Hudson.

Sinopse: Um fã ávido por rock’n’roll consegue um trabalho na revista americana Rolling Stone, para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, quanto mais ele vai se envolvendo com a banda, mais vai perdendo a objetividade de seu trabalho e logo estará fazendo parte do cenário rock dos anos 70.

Após a exibição o jornalista Oscar Rocha vai falar como é ser um jornalista especializado em

Dia 11 (terça-feira) – Documentário CBGB – O berço do punk rock – 2015 – EUA

Drama, musical, histórico dirigido por Randall Miller. No elenco: Alan Rickman, Rupert Grint e Ashley Greene.

Sinopse: A história do clube CBGB, que dominou o cenário musical de punk-rock em Nova York. Hilly Kristal oferecia o palco do seu clube para bandas, como os Ramones, tocarem suas músicas originais. Em 1974, o grupo Television tocou pela primeira vez no CBGB, fazendo shows todos os domingos até a gravação do seu álbum “Marquee Moon”. O clube fechou em 2006.

O convidado na noite é o músico Joaquim Seabra.

Dia 12 (quarta-feira) – The Runaways – 2010 – EUA

Biografia dirigida por Floria Sigismondi. No elenco, Kristen Stewart, Dakota Fanning e Michael Shannon.

Sinopse: Los Angeles, 1975. Joan Jett (Kristen Stewart) tinha o sonho de montar uma banda de rock, formada apenas por mulheres. Ela encontra apoio em Cherrie Currie (Dakota Fanning), que integra a banda, e no empresário Kim Fowley (Michael Shannon). Com ele as integrantes da banda The Runaways levam uma vida desajustada e, apesar de apresentarem um som cru, alcançam o sucesso graças ao talento de Joan e o visual sensual de Cherie.

As convidadas serão Maila Marcato e Erika Espíndola.

Dia 13 (quinta-feira) – Escola de Rock – 2004 – EUA

Comédia Musical dirigida por Richard Linklater. No elenco, Jack Black, Mike White e Joan Cusack.

Sinopse: Dewey Finn (Jack Black) é um músico que acaba de ser demitido de sua banda. Cheio de dívidas para pagar e sem ter o que fazer, ele aceita dar aulas como professor substituto em uma escola particular de disciplina rígida. Logo Dewey se torna um exemplo para seus alunos, sendo que alguns deles se juntam ao professor para montar uma banda local, sem o conhecimento de seus pais.

Após a exibição, será celebrado o dia Mundial do Rock com um sarau na sacada do MIS.

Dia 14 (sexta-feira) – Rock Star – EUA

Comédia dramática, musical, com direção de Stephen Herek. No elenco, Mark Wahlberg, Jennifer Aniston e Jason Flemyng.

Sinopse: Em meio aos anos 80, Chris Coles (Mark Wahlberg) trabalha como vendedor em uma loja ao mesmo tempo em que é vocalista de uma banda cover de seu grupo de heavy metal predileto, o Steel Dragons. Até que sua vida muda por completo quando o vocalista da banda deixa o grupo e os demais integrantes o convidam para substituí-lo.

Como convidado, fechando a semana, o músico Fábio Terra (o Corvo).

Serviço:

O que: Semana da Música “Som e Fúria”

Quando: 10 a 14 de julho, às 19h

Onde: Museu da Imagem e do Som – MIS

Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro

Entrada Franca