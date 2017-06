Semed discute Cyberbullyng em escolas

O assédio virtual será o tema do 1º Encontro da Rede Municipal de Ensino (Reme): “Bullying e Cyberbullying: quando a brincadeira perde a graça!”, que integra o Programa “Educação em Foco: múltiplas dimensões da formação continuada”.

A abertura será na segunda-feira (5), às 13 horas, no Centro de Formação da Semed. O objetivo é fortalecer o trabalho das escolas municipais para disseminação de práticas cidadãs nas diferentes etapas de ensino, fomentando a discussão sobre formas de enfrentamento e prevenção ao bullying e cyberbullying.

O evento é coordenado pela Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, Superintendência de Gestão e Normas, Divisão de Educação e Diversidade e Gerência de Ensino Fundamental e Médio e deve reunir pelo menos 200 pessoas entre diretores, professores, coordenadores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Serão debatidos três temas no evento, abordando desde a intervenção e prevenção do bullying até suas implicações na vida do adolescente. As palestras serão ministradas pelas professora doutora Ordália Alves de Almeida, pela advogada Márcia Regina Soares e pelo psiquiatra Rodrigo Ferreira Abdo.

Este é o primeiro encontro de várias ações que a Semed irá organizar nas escolas, que a partir desse evento, serão orientadas quanto a preparação de diversas atividades que serão desenvolvidas no terceiro bimestre.

A ideia é que o aprendizado adquirido através das palestras e repassado aos alunos promova uma reflexão sobre o tema.

Nas escolas da Reme são desenvolvidos projetos isolados, com acompanhamento pedagógico, quando se observa a prática do bullying.

Os atos praticados pelo bullying, inclui rotulação pejorativa, discurso de ódio, comentários sexuais, ameaças, colocando o alvo em ridicularização ou falsas declarações com o intuito de humilhação.

A expressão “cyberbullying” é de origem inglesa. Seu significado menciona a prática do uso de tecnologia de informação e comunicação para cometer comportamentos hostis, repetidos e deliberados contra um indivíduo ou grupo com intenção de prejudicar o outro.

Preocupação

O tema é uma preocupação constante, tanto que em maio a Semed realizou o ciclo de oficinas Segurança, ética e cidadania na internet, que contou com palestra do psicólogo e diretor de Educação da ONG Safernet Brasil, Rodrigo Negemi.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, também tem participado de seminários e encontros sobre bullying, promovidos por órgãos públicos e entidades.

Em Campo Grande, a lei municipal n° 4.854, sancionada em 10 de junho de 2010, dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto político pedagógico elaborado pelas escolas.