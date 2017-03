O público que prestigiar a 79ª edição da Expogrande, maior feira agropecuária do Estado, terá a oportunidade de conhecer os projetos de arte e cultura desenvolvidos pelas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Para detalhar os trabalhos e mostrar a importância deles no currículo escolar, técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estarão todos os dias no estande destinado a prefeitura, conversando com a população.

A equipe distribuirá folders explicativos sobre, pelos menos, dez dos 18 projetos existentes na Rede. Segundo o gestor de Arte e Cultura da Reme, Wilson Lands, a iniciativa de levar atividades culturais aos alunos existe desde 2007 e oferece mais de 104 ações por ano, atendendo pelo menos 4 mil estudantes de 70 escolas municipais.

Além de um complemento curricular e a possibilidade de desenvolverem potencialidades artísticas, Wilson Lands explica que as ações contribuem com o bom comportamento dos alunos influenciando, inclusive, nas notas. “As crianças ficam mais motivadas”, destaca.

Entre as ações que serão divulgadas na Expogrande, está a Mostra de Artes Visuais, que proporciona um intercâmbio de obras artísticas entre os alunos da Reme, através de exposições; o Circuito de Música, que oferece à comunidade escolar a oportunidade de apreciar obras musicais; o Festival da Canção, onde os alunos realizam apresentações interpretando canções populares e até internacionais.

E, ainda, o Festival de Danças Urbanas Contemporâneas e Clássicas, que busca despertar o interesse em diversos estilos músicas, que variam do jazz ao balé clássico e, também, o Festival de Arte e Cultura da Reme, principal evento do ano e que reúne as atividades de todos os setores. Durante o festival, os alunos apresentam as obras e expressões artísticas aprendidas durante o ano letivo.

Mas a grande novidade deste ano serão os cursos de balé, oferecidos em dez Ceinfs, e musicalização, entre eles a Orquestra de Corda Pantaneira Urbana da Reme, que acontecerá na escola Danda Nunes, para alunos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. Outro projeto será o “Claquete Cine Escola”, onde os alunos das escolas Abel Freire de Aragão e Professor Múcio Teixeira Júnior terão a oportunidade de ter contato com noções de cinema e edição.

A ideia é que os participantes explorem a linguagem áudio-visual e produzam até mesmo curtas-metragem através do celular.

Todas as aulas serão ministradas por professores capacitados nas áreas específicas e o material utilizado será os que já compõem o acervo das unidades escolares, nas salas de informática e tecnologia.

“Vamos divulgar esse trabalho cultural desenvolvido pela Reme e mostrar os resultados positivos que eles levam para o currículo dos alunos”, enfatiza Wilson Lands.

O lançamento oficial dos projetos será na segunda-feira (3), a partir das 18h30, no Centro de Formação (Cefor), localizado na Semed.