Semed inicia cursos para capacitação de profissionais da Reme

Com o objetivo de garantir a qualidade do ensino oferecido pela Rede Municipal de Educação (Reme), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou uma série de cursos de capacitação destinados aos profissionais que atuam em diversos setores da Rede.

Nesta primeira semana, pelo menos 800 profissionais passaram pelo espaço para participar de orientações voltadas tanto para a área pedagógica, quanto administrativa. Todos os cursos acontecem no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor), localizado na Semed.

Um dos cursos que teve início esta semana foi o Encontro de Formação de Apoio Pedagógico que busca aperfeiçoar o aprendizado dos professores que atuam neste setor nas escolas. O encerramento está previsto para março.

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Carla Brito, a expectativa é que estes profissionais contribuam com o aprimoramento do atendimento prestado pela Reme à comunidade escolar. “Esses profissionais têm um papel muito importante dentro das escolas porque são eles que irão, durante todo o ano, trabalhar nas orientações e, com isto a possibilidade de sucesso no fechamento do ano escolar é muito maior”, destaca.

Gestão de Estágio

Outra formação importante foi quanto ao treinamento que diretores, coordenadores e supervisores de escolas receberam para operar o Sistema Municipal de Gestão do Estágio Obrigatório (Simges), que tem como objetivo melhorar o atendimento e facilitar aos universitários a prática de estágio. No total, 14 instituições de ensino superior mantêm convênio com a Semed para a prática de estágios.

O Simges foi desenvolvido pelo Sistema Municipal de Tecnologia de Informação e Inovação da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e da Secretaria Municipal de Educação e irá atender os cursos de Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

Ao total serão disponibilizadas 2 mil vagas por bimestre para os acadêmicos realizarem estágio em qualquer uma das unidades da Reme. “Temos que passar para os diretores a importância do sistema e reconhecer a importância da questão do estágio e da organização”, mencionou Carla Brito.

Antes da implantação do sistema, o processo era feito de forma manual e agora está mais dinâmico devido à informatização. “O Sistema é muito prático e acredito que vai ser ótimo, tanto para direção quanto para o estagiário acadêmico”, disse Nubya Narçay, diretora da Escola João de Paula Ribeiro.

Capacitação permanente

A capacitação permanente dos profissionais da Reme é uma preocupação da atual administração que acredita na eficiência da formação continuada. Para a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus de Souza a capacitação é importante tanto para atualizar os profissionais, como também para garantir o bom atendimento aos alunos e comunidade escolar. “É fundamental atendermos bem nossas crianças e jovens, por isso precisamos buscar sempre ampliar os conhecimentos com a atualização de informações que terá como consequência a qualidade do ensino ”, concluiu.