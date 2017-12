Seminário de ecoturismo leva debates e palestras a Rio Verde nesta semana

De 6 a 8 de dezembro acontece em Rio Verde o I Seminário Internacional de Ecoturismo na Rota Norte de MS. O evento, que tem o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), conta com palestras, debates, visitas técnicas e apresentações culturais. Na ocasião também será realizada reunião ordinária do Fórum Regional de Turismo Rota Norte MS.

A Rota Norte tem se despontado no cenário turístico sul-mato-grossense por sua beleza e potencialidades. Sítios arqueológicos preservam intactas grutas com inscrições rupestres e rochas de 400 milhões de anos. Mirantes para o Pantanal, morros e cânions permitem a prática de atividades como contemplação, trekking, rapel, além de ser cenário ideal para o ecoturismo, turismo rural, safari ecológico e fluvial, banhos em suntuosas e reservadas cachoeiras, riachos, córregos, ribeirões e piscinas naturais.

O I Seminário Internacional é uma ferramenta que possibilita o estudo e a discussão dessas potencialidades e outros temas variados, com o intuito de propor ações em prol do desenvolvimento que possibilitem alternativas indutoras de fluxo turístico e troca de experiência entre os diversos atores que atuam na região.

Entre os palestrantes estão José Francisco de Paula Filho, que coordenou ações de criação de várias Unidades de Conservação e faz parte de vários conselhos em defesa do meio ambiente na região; o especialista em Bio-Construção Antônio Roberto de Arruda; o turismólogo, ambientalista e presidente do Comtur de Coxim, Ariel Albrecht; o biólogo e ex-superintendente regional do Iphan/MS, André Luíz Rachid; e o ambientalista e ex-presidente do Fórum Regional da Rota Norte, Edilson Cotonete.

O evento conta ainda com participações especiais, como a do operador de Turismo Internacional, Marius Theo Van Rij, e do viajante Meindert Pieter. Confira a programação completa no site. A inscrição é gratuita.