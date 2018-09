Palestras, painéis e oficinas marcarão o 2º Seminário Estadual Agrotóxicos: boas práticas e responsabilidades, que será promovido pela Comissão de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos de Mato Grosso do Sul nos dias 4 e 5 de outubro. No evento de abertura, programado para as 19h do dia 4, será lançada cartilha que traz esclarecimentos sobre como denunciar impactos dos agrotóxicos na saúde do meio ambiente e dos seres humanos.

No mesmo dia, a partir das 19h30, haverá palestra sobre o panorama da contaminação por agrotóxicos no Brasil com a professora Larissa Bombardi, e sobre o programa de Monitoramento de Alimentos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina com a promotora de Justiça Greicia Malheiros da Rosa Souza.

Para a manhã do dia 5, estão previstos três paineis entre as 8h e as 11h30. O primeiro será conduzido por Rubens José Mário Júnior, coordenador da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Paulo; e os outros dois serão conduzidos pelos pesquisadores da Embrapa Rômulo Penna Scorza Júnior e Alberto Feiden.

Já no período da tarde, serão promovidas quatro oficinas. Entre as 13h30 e 15h30, os participantes poderão optar entre participar da oficina que debaterá as tecnologias dos biodefensivos e os riscos sanitários, sob o comando de Fernando Valicente (Embrapa), ou da que discutirá contaminação por agrotóxicos e os mecanismos de coleta, preservação e análise das amostras, sob comando de Renato Zanella, da UFSM, e Rômulo Scorza Júnior, da Embrapa.

Entre as 15h45 e 17h45, o participante poderá optar entre a oficina que debaterá o regime jurídico dos agrotóxicos com o promotor de Justiça Luciano Loubet e o procurador do Trabalho Leomar Daroncho, e a que abordará o tema “Agrotóxicos e saúde”, com Jackson Rogério Barbosa, da UFMT.

O 2º Seminário Estadual Agrotóxicos é uma realização do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF) com apoio do Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental (Ceippam), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS) e Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico (ABCBio) e será promovido no auditório da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores (Sedfor) da UFMS em Campo Grande.