Seminário para prevenção de acidentes de trabalho é realizado na Capital

Nesta quinta-feira (27), a partir de 07h30, no auditório 1 do Complexo Multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), será realizado o 1º seminário em Defesa da Prevenção de Acidentes de Trabalho de Mato Grosso do Sul. O objetivo é conscientizar empresas, trabalhadores e sociedade da importância da prevenção dos acidentes e doenças do trabalho.

O seminário é uma parceria dos integrantes do Fórum de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, o qual a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), através do SESTRAB (Serviço de Fiscalização da Saúde do Trabalhador), é membro integrante.

Cada palestrante terá uma fala sobre sua atuação em relação aos acidentes de trabalho e sobre as políticas de prevenção e promoção que cada órgão desenvolve.

Por parte da SESAU, será abordada a atuação do SESTRAB nas fiscalizações dos acidentes de trabalho; O impacto para o SUS dos acidentes de trabalho; Hospitais lotados por conta dos traumas decorrentes de acidentes de trânsito e acidentes de trabalho.

Estatística assustadora

No Brasil o número de acidentes, doenças e mortes relacionados ao trabalho ainda é alarmante, mesmo sendo subnotificado. No ano de 2014, foram registrados 704.136 agravos pelo INSS, que corresponde somente aos trabalhadores segurados pela Previdência Social. Em Mato Grosso do Sul, no mesmo ano, foram registrados pelo INSS 10.840 casos.

Além dos acidentes, as doenças relacionadas ao trabalho também vêm aumentando. Os novos modelos de reestruturação produtiva estão tornando o trabalho cada vez mais tenso e mais intenso, gerando por consequência dados crescentes de afastamentos por doenças ocupacionais.

O Sistema Único de Saúde, desde sua criação, tem se estruturado e desenvolvido ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação abrangendo toda a população trabalhadora independente de sua inserção no mercado de trabalho (formal, informal, urbano, rural, doméstico, desempregado, aposentado).

O evento conta com apoio e parceria de diversas entidades ligadas ao setor da saúde e segurança do trabalho. É uma realização do Fórum de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalho do Ministério Público do Trabalho através de seus integrantes.